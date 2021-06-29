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Голландская живопись: история, тайны мастерства и скрытый смысл

Правда ТВ

В видеостудии Pravda.Ru — Михаил Денисов, искусствовед, преподаватель, блогер, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея.

Голландская живопись
  • Почему именно голландская масляная живопись возведена на пьедестал искусствоведами, критиками, историками искусства?
  • Откуда название "малые голландцы"? Почему "малые"?
  • Чем картина была для потребителя? Как понимали предназначение искусства художники?
  • Что такое реализм по-голландски?
  • Зачем художники вкладывали в свои картины скрытые смыслы?
  • Какие хитрости, необычные приемы и технологии применяли художники Золотого века?

На эти вопросы ведущей эфира Анжеле Антоновой ответил эксперт.

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Автор: Анжела Антонова, Редактор: Елена Тимошкина
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