Голландская живопись: история, тайны мастерства и скрытый смысл

В видеостудии Pravda.Ru — Михаил Денисов, искусствовед, преподаватель, блогер, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея.
На эти вопросы ведущей эфира Анжеле Антоновой ответил эксперт.
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