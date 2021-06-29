Голландская живопись: история, тайны мастерства и скрытый смысл

В видеостудии Pravda.Ru — Михаил Денисов, искусствовед, преподаватель, блогер, художник-реставратор масляной живописи, научный сотрудник Курской картинной галереи, Курского краеведческого музея.

На эти вопросы ведущей эфира Анжеле Антоновой ответил эксперт.

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