Объявлены итоги "PROбренд-2021"

Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ объявляет итоги Третьего международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд-2021".

В видеоэфире Pravda.Ru — Светлана Чичкина, вице-президент ЕСОТ.

Ведущая эфира — Елена Сергеева.

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