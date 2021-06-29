Объявлены итоги "PROбренд-2021"

Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ объявляет итоги Третьего международного маркетингового конкурса в сфере туризма "PROбренд-2021".
В видеоэфире Pravda.Ru — Светлана Чичкина, вице-президент ЕСОТ.
Ведущая эфира — Елена Сергеева.
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