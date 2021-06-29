EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог назвал новое условие для отмены COVID-ограничений в России
Найден генетический брат вымершей 160 лет назад мыши
Вирусолог высказался о новом способе инфицирования COVID-19
В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса
Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Эксперт рассказал об опоздании с дедолларизацией в России
Газманов прошёл вакцинацию и пристыдил антипрививочников
В Новой Зеландии разработали прибор для похудения, блокирующий челюсти

Психолог: женщина не может быть одинокой

Правда ТВ » Точка зрения

В видеостудии Pravda.Ru практикующий психолог Алёна Леонова.

Смена ценностей: женщины не торопятся выходить замуж

Многие современные женщины на первое место ставят карьеру и самореализацию. А отношения и уж тем более замужество откладывают на последний план. 

  • Что послужило началом формирования таких приоритетов у женщин?
  • По каким причинам женщины женщины берут всю ответственность на себя, боясь довериться окружающим и второй половине?
  • К каким последствиzм для женщины может привести такая жизненная позиция? Как это может отразиться на её физическом здоровье?
  • Как можно заместить все эти ошибки, если мы не видим себя со стороны?
  •  Можно ли таких женщин назвать сильными и уверенными в себе?
  • Если женщина ранее была замужем, но в итоге осталась одна, она понимает, что теперь всё полностью зависит только от неё. Сможет ли она воспитать психологически здорового ребёнка?
  • Как всё-таки перестать всё контролировать, освободить голову и расслабиться?

На эти вопросы отвечает психолог ведущей эфира Диане Сорокиной.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Диана Сорокина, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Петербургские вузы смогут посещать только привитые студенты
Елена Проклова высказалась о приглашении Ольги Бузовой во МХАТ
Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации
Вирусолог назвал новое условие для отмены COVID-ограничений в России
Найден генетический брат вымершей 160 лет назад мыши
Вирусолог высказался о новом способе инфицирования COVID-19
В Челябинской области выявили неизвестный штамм коронавируса
Парламент Украины одобрил формирование личной армии Зеленского
Меджлис Ирана гораздо серьёзней и влиятельней Госдумы
Диетолог назвала продукты, которые нельзя хранить в холодильнике даже в жару
Популярное
Общество
В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новую статистику по болезни.

В России установлен рекорд суточной смертности от COVID-19
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Здоровье и профилактика
Парацетамол при передозировке может "посадить" здоровье
Мир. Новости мира
Германия отказалась считать вакцинированными привитых "Спутником V"
Мир. Новости мира
Зачем британцы устроили провокацию в Чёрном море, объяснил эксперт
Василий Амирджанов Сенаторы обвинили Запад в срыве вакцинации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Путин объяснил, во что Пекин и Москва хотят превратить границу
Новости Белоруссии
Первая российская авиакомпания отказалась от полётов над Белоруссией
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Мир. Новости мира
Поворотный момент: как решение Минска по EaP может повлиять на ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников