В видеостудии Pravda.Ru практикующий психолог Алёна Леонова.
Многие современные женщины на первое место ставят карьеру и самореализацию. А отношения и уж тем более замужество откладывают на последний план.
На эти вопросы отвечает психолог ведущей эфира Диане Сорокиной.
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