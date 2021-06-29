Психолог: женщина не может быть одинокой

В видеостудии Pravda.Ru практикующий психолог Алёна Леонова.

Смена ценностей: женщины не торопятся выходить замуж

Многие современные женщины на первое место ставят карьеру и самореализацию. А отношения и уж тем более замужество откладывают на последний план.

Что послужило началом формирования таких приоритетов у женщин?

По каким причинам женщины женщины берут всю ответственность на себя, боясь довериться окружающим и второй половине?

К каким последствиzм для женщины может привести такая жизненная позиция? Как это может отразиться на её физическом здоровье?

Как можно заместить все эти ошибки, если мы не видим себя со стороны?

Можно ли таких женщин назвать сильными и уверенными в себе?

Если женщина ранее была замужем, но в итоге осталась одна, она понимает, что теперь всё полностью зависит только от неё. Сможет ли она воспитать психологически здорового ребёнка?

Как всё-таки перестать всё контролировать, освободить голову и расслабиться?

На эти вопросы отвечает психолог ведущей эфира Диане Сорокиной.

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