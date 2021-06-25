Невролог: с грыжей позвоночника можно жить без боли

Прожить с грыжей позвоночника и не мучиться от боли ни дня — возможно. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал невролог, клиницист, кандидат медицинских наук Артур Фадеев.

Боль в спине: Как отличить радикулит от грыжи?

"Многие пациенты лишь случайно узнают во время МРТ, что у них есть грыжа. И она бывает больших размеров", — отметил врач.

При этом, по словам специалиста, размер грыжи никоим образом не влияет на болевые ощущения.

"Все зависит, соприкасается ли она с нервом. Если нет, то можно всю жизнь прожить и не испытывать никакого дискомфорта", — пояснил Артур Фадеев.

Эксперт рассказал, что причиной боли в спине может быть и мышечное напряжение, и радикулит. В каждом из случаев нужно обратиться к врачу, чтобы определить точно причину происхождения боли и назначить лечение.

Как проводить профилактику заболеваний спины?

Стоит ли оперировать грыжу и способы оказания первой помощи самому себе при резкой боли в пояснице?

Об этом Артур Фадеев также рассказывает в эфире Pravda.Ru.

Ведущая эфира — Анна Папенкова.

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