Прожить с грыжей позвоночника и не мучиться от боли ни дня — возможно. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал невролог, клиницист, кандидат медицинских наук Артур Фадеев.
"Многие пациенты лишь случайно узнают во время МРТ, что у них есть грыжа. И она бывает больших размеров", — отметил врач.
При этом, по словам специалиста, размер грыжи никоим образом не влияет на болевые ощущения.
"Все зависит, соприкасается ли она с нервом. Если нет, то можно всю жизнь прожить и не испытывать никакого дискомфорта", — пояснил Артур Фадеев.
Эксперт рассказал, что причиной боли в спине может быть и мышечное напряжение, и радикулит. В каждом из случаев нужно обратиться к врачу, чтобы определить точно причину происхождения боли и назначить лечение.
Об этом Артур Фадеев также рассказывает в эфире Pravda.Ru.
Ведущая эфира — Анна Папенкова.
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