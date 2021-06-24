Председатель правления межрегиональной общественной организации "Меценаты Отечества" Сергей Мамонтов напомнил, что позволило московским купцам заниматься благотворительностью и кем были меценаты Белокаменной в конце XIX и в начале XX века.
Что мешает нынешним спонсорам повторить достижения меценатов былых времен?
Собеседник Pravda.Ru не ограничился перечислением заслуг былых меценатов, но и остановился на современных проблемах, связанных с финансированием искусства.
По мнению Сергея Мамонтова, молодым художникам требуется определённая раскрутка, чтобы выйти на международный уровень. Например, в Китае идёт поддержка на государственном уровне.
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