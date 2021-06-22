Офицер группы "Альфа" о символе Веры спецназовца

Президент Союза "Офицеры группы "Альфа", участник боевых действий в Чечне и спецоперации по освобождению заложников в Буденновске, владелец сети ресторанов, подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов поделился со зрителями Pravda.Ru воспоминаниями о своем боевом прошлом.

Бойцы спецподразделений против рэкета

Также он рассказал о нынешней жизни предпринимателя, у которого крупные торговые сети отжимают малый бизнес. Отдельно поговорили

о спецназовцах,

о творчестве

и Вере.

Как подчеркнул собеседник Pravda.Ru, нынешнее поколение спецназовцев превосходит тех, кто начинал в годы, последовавшие за развалом Советского Союза.

Алексей Филатов рассказал, в каком случае спецназовец может уронить слезу, а также перечислил три вещи, с которыми бойцы спецподразделений больше всего не хотят иметь дело.

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