Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что Украине лучше всего подойдёт статус "нейтральной" державы.
Однако западные государства пока ещё не готовы к такому решению.
Что касается взаимодействия политико-экономических элит России и Украины, то тут всё решают отношения бизнеса, а уже во вторую голову политика, мораль и прочее.
По мнению собеседника Pravda.Ru, Запад в целом и США в частности не очень доверяют Украине. Продолжая видеть в президенте Зеленском креатуру олигарха Коломойского, хотя это уже не совсем соответствует действительности.
Что касается ставки Кремля на "русскую партию" в Раде, то пока взаимоотношения элит начинаются и кончаются исключительно финансовыми интересами.
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