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Мнение: Украине подойдёт статус "нейтральной" державы

Правда ТВ » Точка зрения

Директор Украинского института политики Руслан Бортник уверен, что Украине лучше всего подойдёт статус "нейтральной" державы.

О чем Зеленский будет просить Байдена

Однако западные государства пока ещё не готовы к такому решению.

Что касается взаимодействия политико-экономических элит России и Украины, то тут всё решают отношения бизнеса, а уже во вторую голову политика, мораль и прочее.

По мнению собеседника Pravda.Ru, Запад в целом и США в частности не очень доверяют Украине. Продолжая видеть в президенте Зеленском креатуру олигарха Коломойского, хотя это уже не совсем соответствует действительности.

Что касается ставки Кремля на "русскую партию" в Раде, то пока взаимоотношения элит начинаются и кончаются исключительно финансовыми интересами.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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