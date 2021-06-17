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Эксперт: закон об эвакуации сведут на нет

Правда ТВ » Точка зрения

Юрист и адвокат Александр Бенхин призывает граждан не беспокоиться по поводу двух нашумевших в Сети распоряжений, касающихся мер в связи с чрезвычайными ситуациями.

За кулисами закона РФ об эвакуации

Опасения были вызваны, в том числе, тем, что граждан могут насильно отправлять в места эвакуационных пунктов, а они лишатся своего движимого и недвижимого имущества.

Почему не следует пугаться подобных распоряжений? Ответ на этот вопрос — в программе Pravda.Ru "Точка зрения".

Излагая свою точку зрения на Указ № 12 "Об утверждении Порядка действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний", а также на "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", собеседник Pravda.Ru сравнил их с распоряжениями о втором гражданстве. Постепенно все эти "телодвижения" были сведены практически на нет.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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