Председатель Общественного Совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов отметил в видеоэфире Pravda. Ru, что наша страна, где была создана первая "противоковидная" вакцина, к сожалению, оказалась на примерно на 40-м месте по прививкам.
В том числе и по этой причине происходят новые вспышки заболевания COVID-19.
Собеседник Pravda.Ru отметил, что неправомерно говорить о пандемии, которая, согласно ВОЗ, наступает, когда заражено 5% населения, но коронавирусная инфекция — довольно опасное заболевание.
С медицинской точки зрения, наиболее опасными являются следующие штаммы:
Ян Власов сказал, что в определённых случаях можно заболеть COVID-19 после прививки.
Что необходимо делать до и после вакцинации? Противопоказания к вакцинации может дать только лечащий врач.
Как правило, не стоит это делать
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