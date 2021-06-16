Когда нельзя делать прививку от COVID

Председатель Общественного Совета по защите прав пациентов, доктор медицинских наук, невролог Ян Власов отметил в видеоэфире Pravda. Ru, что наша страна, где была создана первая "противоковидная" вакцина, к сожалению, оказалась на примерно на 40-м месте по прививкам.

Чем новая разновидность коронавируса отличается от прежнего?

В том числе и по этой причине происходят новые вспышки заболевания COVID-19.

Собеседник Pravda.Ru отметил, что неправомерно говорить о пандемии, которая, согласно ВОЗ, наступает, когда заражено 5% населения, но коронавирусная инфекция — довольно опасное заболевание.

С медицинской точки зрения, наиболее опасными являются следующие штаммы:

индийский,

английский,

бразильский,

южноафриканский.

Ян Власов сказал, что в определённых случаях можно заболеть COVID-19 после прививки.

Что необходимо делать до и после вакцинации? Противопоказания к вакцинации может дать только лечащий врач.

Как правило, не стоит это делать

на последних месяцах беременности

и при прохождении иммуносупрессивной терапии.

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