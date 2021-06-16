Олимпийская сборная КНДР подала всем пример

В программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким рассказал о причинах отказа олимпийской сборной КНДР принять участие в токийской Олимпиаде.
Очень интересной оказывается информация, что в Северной Корее нет пострадавших от COVID-19 и что тому может быть причиной. Как там обстоят дела с пенсионной реформой и как влияет конфуцианство на идеи чучхэ?
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сказал Pravda.Ru наш собеседник, это вызвано следующими обстоятельствами:
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