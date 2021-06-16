Почему корейская команда не примет участие в Олимпиаде

В программе "Точка зрения" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким рассказал о причинах отказа олимпийской сборной КНДР принять участие в токийской Олимпиаде.

Олимпийская сборная КНДР подала всем пример

Очень интересной оказывается информация, что в Северной Корее нет пострадавших от COVID-19 и что тому может быть причиной. Как там обстоят дела с пенсионной реформой и как влияет конфуцианство на идеи чучхэ?

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что спортсмены из КНДР не выступят на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сказал Pravda.Ru наш собеседник, это вызвано следующими обстоятельствами:

очередная волна пандемии коронавирусной инфекции;

отсутствие в Северной Корее вакцины, которую трудно приобрести из-за санкций.

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