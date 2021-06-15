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Компьютеризация в Москве обогнала Сеул

Правда ТВ

30 лет назад Москва и Сеул решили дружить и обмениваться опытом. Все мы пользуемся телефонами Samsung системы Android, надеемся на корейских машинах Kia и Hyundai, считаем эту страну одной из самых развитых в области IT-технологий.

В IT Россия обогнала «малого дракона»

Но вот удивительным образом оказалось, что компьютеризация городской жизни и внедрение инновационных технологий в столице России на порядок превосходит аналогичную работу, которую проводит мэрия Сеула.

Об этом рассказывает военный эксперт Александр Артамонов в авторской передаче "Контрольный выстрел" специально для Pravda.Ru.

Не верите нашему эксперту? Наверное, придётся, так как именно в этом духе высказались сами представители Сеульского муниципалитета на онлайн-конференции, состоявшейся в режиме моста между двумя столицами.

Говорили много, но согласились с обеих сторон, что наилучших результатов Москва добилась в области общественного транспорта.

"Транспорт — одно из приоритетных направлений городской жизни. На сегодняшний день уже более 600 электробусов вышли на маршрут. По эксплуатационным показателям электробус сегодня — самый надёжный вид колёсного наземного транспорта в столице. Коэффициент технической готовности — 0,97-0,98, и это самый высокий индикатор в мире. Хочу также сказать, что сегодня парк экологичного транспорта в Москве считается крупнейшим среди европейских столиц", — рассказала заместитель генерального директора "Мосгортранса" Юлия Темникова.

Впрочем, и Сеул внедряет инновации — правда такие, которые в российской столице уже давно существуют.

Что конкретно творится в мегаполисе, удалённом от нас на подвижках Земного шара, рассказала директор Управления по вопросам транспортной информации Сеула Ли Су Чжин:

"Главная концепция Сеула — безопасное передвижение, то есть создание максимально сохранного режима на транспорте. Наша столица должна стать городом пешей доступности. Сегодня центральные улицы города закрываются для личных авто. Наш приоритет — коллективные виды перемещения горожан. Имеется в виду метро (сейчас в Сеуле строятся десять новых линий метрополитена), велосипеды и самокаты. У нас уже создан парк общественных велосипедов в количестве 30 тысяч единиц. Кроме того, на повестке дня — создание "умных" дорог в рамках проекта Smart City. Для начала мы решили оборудовать 155 километров трасс, снабдив их системой обработки данных Big Data и Wi-Fi".

Но всё же есть у Москвы свои "белые пятна" — это забота о людях старшего возраста. И тут Корея, конечно, далеко обогнала нашу родину.

Кан Чжи Хён, руководитель IT-сектора Сеула, сделала особый акцент на проблеме пожилых горожан, зачастую беспомощных перед прогрессом из-за невосприимчивости к инновациям. Для них в Сеуле созданы особые приложения на общественном транспорте с адаптивной развёрткой экрана, которая в считанные секунды приспосабливается под индивидуальные особенности потери зрения.

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Автор: Александр Артамонов, Редактор: Елена Тимошкина
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