Владимир Рогов: "Украина — ухудшенная версия России 90-х"

В программе "Точка зрения" председатель главного совета "МОО Славянская гвардия" Владимир Рогов и главный редактор Pravda. Ru Инна Новикова обсудили темы прошедшей недели, касающиеся Украины.

Цитаты из беседы экспертов.

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