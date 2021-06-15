"Я — мать! Я имею право!" Родившийся феномен "яжематерей"

"Я — мать! Я имею право!" Родившийся феномен "яжематерей" в последнее время набрал обороты. Раньше беременность и роды были обычным физиологическим процессом — и все мамы были просто мамы. Что произошло, почему из беременности сделали фетиш, а из родов геройский поступок?

Осторожно - яжемать!

О причинах возникновения этого феномена говорим с психологом Алёной Леоновой.

Почему в современной реальности мама в некоторых случаях из человека превратилась в агрессивную сверхзначимую богиню?

Создается впечатление, что "яжемать" не отделяет себя от ребёнка или прикрывается им для реализации собственных целей. Так ли это и с чем связано?

Какие отношения в семье у "яжематерей"?

Как выглядит счастливая мать?

Как реагировать на неадекватные слова или поведение "яжематерей"?

Каким вырастет ребёнок "яжематери"?

На эти вопросы ответила психолог ведущей программы Маргарите Кичеровой.

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