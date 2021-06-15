"Я — мать! Я имею право!" Родившийся феномен "яжематерей" в последнее время набрал обороты. Раньше беременность и роды были обычным физиологическим процессом — и все мамы были просто мамы. Что произошло, почему из беременности сделали фетиш, а из родов геройский поступок?
О причинах возникновения этого феномена говорим с психологом Алёной Леоновой.
На эти вопросы ответила психолог ведущей программы Маргарите Кичеровой.
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