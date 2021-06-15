"Википедия" в России: прошлое, настоящее, будущее

Вокруг "Википедии" опять кипят страсти по двум основным вопросам: возможного статуса иноагента и использовании её в качестве идеологического оружия.

Википедия иноагент? / Вся ПРАВДА о будущем портала в России

Каково будущее "Википедии" в России? С членом "Викимедия Ру" Дмитрием Ерохиным беседует председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

В чём отличие "Викимедии" и "Википедии"?

Сколько человек занимаются "Википедией"?

"Википедия" в России - иноагент?

Кто несёт ответственность за правки в "Википедии"?

Информационная война в "Википедии": Что думают об этом в самой компании?

Есть ли цензура в "Википедии"?

Что будет дальше с "Википедией" в России?

Эти вопросы обсудили собеседники.

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