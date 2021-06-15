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"Википедия" в России: прошлое, настоящее, будущее

Правда ТВ » Точка зрения

Вокруг "Википедии" опять кипят страсти по двум основным вопросам: возможного статуса иноагента и использовании её в качестве идеологического оружия.

Википедия иноагент? / Вся ПРАВДА о будущем портала в России

Каково будущее "Википедии" в России? С членом "Викимедия Ру" Дмитрием Ерохиным беседует председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

  • В чём отличие "Викимедии" и "Википедии"?
  • Сколько человек занимаются "Википедией"?
  • "Википедия" в России - иноагент?
  • Кто несёт ответственность за правки в "Википедии"?
  • Информационная война в "Википедии": Что думают об этом в самой компании?
  • Есть ли цензура в "Википедии"?
  • Что будет дальше с "Википедией" в России?

Эти вопросы обсудили собеседники.

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Автор: Вадим Горшенин, Редактор: Елена Тимошкина
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