"Википедия" в России: прошлое, настоящее, будущее

Вокруг "Википедии" опять кипят страсти по двум основным вопросам: возможного статуса иноагента и использовании её в качестве идеологического оружия.
Каково будущее "Википедии" в России? С членом "Викимедия Ру" Дмитрием Ерохиным беседует председатель совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.
Эти вопросы обсудили собеседники.
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