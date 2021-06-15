В России за последние 20 лет люди стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.
Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.
"Последний пик заболеваемости был в 1995 году. Потом статистика пошла на убыль. Специалисты связывают это с потеплением климата", — отметил Александр Платонов.
Тем не менее прививаться от клещевого энцефалита нужно, считает эксперт.
"Особенно важно делать прививку жителям Томской области, Сибири. Там инфицированных членистоногих больше и случаев заражения тоже. Причина — подходящий для клеща климат.
Для жителей других регионов вакцинация от клещевого энцефалита также важна", — добавил Александр Платонов
Эксперт также рассказал о том, в какой части леса любят обитать кровососущие и опасны ли для человека клещи, которые присасываются к собакам.
Ведущая видеоэфира — Анна Папенкова.
Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Дмитрий Журавлев рассказал о последних серьёзных и курьёзных новостях по "Северному потоку-2" и Украине.