Клещевым энцефалитом стали заражаться реже. Почему?

В России за последние 20 лет люди стали в три раза реже заражаться клещевым энцефалитом.

Осторожно, клещи!

Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

"Последний пик заболеваемости был в 1995 году. Потом статистика пошла на убыль. Специалисты связывают это с потеплением климата", — отметил Александр Платонов.

Тем не менее прививаться от клещевого энцефалита нужно, считает эксперт.

"Особенно важно делать прививку жителям Томской области, Сибири. Там инфицированных членистоногих больше и случаев заражения тоже. Причина — подходящий для клеща климат. Для жителей других регионов вакцинация от клещевого энцефалита также важна", — добавил Александр Платонов

Эксперт также рассказал о том, в какой части леса любят обитать кровососущие и опасны ли для человека клещи, которые присасываются к собакам.

Ведущая видеоэфира — Анна Папенкова.

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