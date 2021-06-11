Армения и Россия: дружба от безысходности?

22 партии и 4 блока ведут борьбу за голоса избирателей на назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборах в Армении.
По мнению экспертов, основная борьба развернётся между двумя политическими силами — сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна, возглавлявшего страну в 1998–2008 годах, и последователями ради выборов распустившего парламент премьер-министра Никола Пашиняна.
В очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудит эти и другие вопросы с политическим обозревателем Айком Халатяном (Армения).
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