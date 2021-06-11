Армения и Россия: дружба от безысходности?

22 партии и 4 блока ведут борьбу за голоса избирателей на назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборах в Армении.

Выборы в Армении: шило на мыло?

По мнению экспертов, основная борьба развернётся между двумя политическими силами — сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна, возглавлявшего страну в 1998–2008 годах, и последователями ради выборов распустившего парламент премьер-министра Никола Пашиняна.

Способны ли результаты внеочередных парламентских выборов изменить внешне- и внутриполитический курс Армении и в какую сторону?

Кто для России предпочтительнее — Пашинян или Кочарян и почему?

Как "фактор Карабаха" влияет на ход предвыборной кампании?

Существует ли в политической повестке Армении "фактор России"?

Изменилось ли в Армении отношение к России после последней карабахской войны?

В очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудит эти и другие вопросы с политическим обозревателем Айком Халатяном (Армения).

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