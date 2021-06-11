История оперы, которая из-за "ковида" не поехала в Италию

"Случай делает вором, или Перепутанные чемоданы" — можем поспорить, что вы это название слышите впервые. Но это не плутовской роман, а великолепная опера Джоаккино Россини, которая в России не ставилась никогда, поэтому вы её и не знаете.

Случай делает вором, или перепутанные чемоданы

В гостях у Дарьи Митиной — оперный режиссёр Полина Бертэн, прославившаяся своим талантом ставить полноценные оперные спектакли почти без бюджета и в рекордно короткие сроки.

В прошлом году она поставила "Перепутанные чемоданы", собираясь показать их на фестивале в Италии, но буквально за день до объявленной премьеры грянул "ковид", и труппа зависла под Венецией, так и не показав спектакль.

Но всё, что ни случается с нами, к лучшему — в итоге уже сегодня премьера "Перепутанных чемоданов" прошла в Москве.

Полина Бертэн готова привезти оперу в любой регион России и украсить ей культурную жизнь любого города — губернаторы, выстраивайтесь в очередь!

Вместе с Полиной Бертэн в студии солист, спевший самую комическую партию слуги — пьяницы и обжоры — Игорь Ядров, а также живот и колбаса (чей живот и зачем колбаса, вы узнаете, посмотрев это удивительное интервью).

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