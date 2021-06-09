Сотрудник РАН: Земле угрожают 100 тысяч неизученных объектов

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта, человечеству в ближайшее время не угрожает ни один из 25 тысяч известных астероидов, но опасность может неожиданно появиться от 100 тысяч пока ещё не изученных космических объектов.

Эйсмонт: угроза Земле от 100 000 неизученных астероидов

Собеседник Pravda.Ru иронично прокомментировал сообщение о том, что американским марсоходом Perseverance обнаружены на Марсе останки ещё одного динозавра.

Описал ход изучения Марса и Венеры, Солнца и Луны.

Что может произойти, когда Земля совершенно отгонит от себя свой естественный спутник?

Как учёные изучают ближайшую к нам звезду?

Как астробиологи конструируют неизвестные формы жизни и многое другое?

Об этом в видеоэфире Pravda.Ru.

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