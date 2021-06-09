Психолог благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Ольга Шихова делится со зрителями передачи "Точка зрения" правилами обращения с проблемными детьми, которые воспитываются в благополучных семьях.
Собеседница "Правды.Ру" подчеркнула, что психология не всегда и во всём может помочь, но определить, есть ли у ребенка психические заболевания или отклонения, точно так же может, как отличить день от ночи.
С точки зрения психолога, хорошо известно, чего следует избегать в общении со своим чадом:
Воспитывающиеся в благополучных семьях дети, например,
Кроме асоциального поведения, некоторым из детей могут быть свойственны саморазрушительные эмоции, депрессии и т. п.
Дело в воспитании, плохих генах? Что является первопричиной с точки зрения психологии? Ответы — в видеоэфире Pravda. Ru
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