EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт объяснил, почему туроператоры откажутся от грузопассажирских рейсов
Известные сказки глазами психолога: Иа не стоит быть "продажником"
Владельцы подмосковных бизнес-школ получат новые налоговые льготы
В Краснодарском крае и Крыму обнаружили смертельно опасных комаров
В Киеве наградили активистов Википедии "за будущую победу Украины в инфовойне"
Как вырастить детей без фастфуда?
Диетолог объяснила, почему мороженое нужно есть в первой половине дня
Содержащееся в зелёном чае вещество убивает коронавирус
УЕФА не будет менять сетку Евро-2020, если Украине нужно будет сыграть в России

Игорь Коротченко: Байден подставил Украину и помог достроить СП-2

Правда ТВ » Точка зрения

В эфире Pravda. Ru — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", с Инной Новиковой, главным редактором Pravda.Ru, обсуждают итоги недели.

Байден подставил Украину и помог достроить Северный поток-2
  • Запад проиграл в битве за "Северный поток — 2"
  • Как Украина проела громадное наследство СССР?
  • "Белорусской многовекторной политике конец"
  • Был ли искренен в своем интервью Протасевич?
  • "В Америке процветает черный тоталитаризм"
  • О чём будут разговаривать Байден и Путин?

Эти темы обсудили собеседники.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Яков Кедми: Наказание и ответственность всегда должны быть неизбежными и адекватными
Алёна Оятьева: в "Союзмультфильме" кадровый голод
Эксперт объяснил, почему туроператоры откажутся от грузопассажирских рейсов
Известные сказки глазами психолога: Иа не стоит быть "продажником"
В чём интерес России к Туркменистану
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Владельцы подмосковных бизнес-школ получат новые налоговые льготы
В Краснодарском крае и Крыму обнаружили смертельно опасных комаров
Сидеть "нога на ногу" и спать с грелкой вредно для здоровья
В Киеве наградили активистов Википедии "за будущую победу Украины в инфовойне"
Популярное
Фитнесс
Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?

Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.

Почему у культуристок растут "член" и волосы на теле?
Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы
Политика. Новости и аналитика
Встречу Путина и Байдена могут перенести из Женевы
Политика. Новости и аналитика
Глава австрийской OMV дал совет Украине, что делать с "Северным потоком-2"
Природа
Странные черви захватили Францию
Любовь Степушова Новая Меркель намерена остановить "Северный поток - 2" Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 7 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Доклад правительства США про НЛО оказался бесполезным Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Не выкарабкался: Буланова о последних днях жизни Анчукова
Мир. Новости мира
Японцы оказались удивлены географической близостью России и США
Во время операции "Кличко" в Чехии задержали банду украинцев
Евросоюз
Во время операции "Кличко" в Чехии задержали банду украинцев
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников