В эфире Pravda. Ru — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", с Инной Новиковой, главным редактором Pravda.Ru, обсуждают итоги недели.
Эти темы обсудили собеседники.
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Фигуры многих культуристов приводят в смущение, а иногда даже пугают. В этом виноваты стероиды, тестостерон, утрата эстрогенов у женщин, замедление выработки мужских гормонов у мужчин.