В эфире Pravda. Ru — Игорь Коротченко, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона", с Инной Новиковой, главным редактором Pravda.Ru, обсуждают итоги недели.

Эти темы обсудили собеседники.

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