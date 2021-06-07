Известные сказки глазами психолога: Иа не стоит быть "продажником"

Профессию стоит выбирать согласно своему психологическому типу. Об этом в программе "Известные сказки глазами психолога" рассказала психолог Светлана Шарко.

Кто ты в жизни? Винни-Пух, ИА или Пятачок?

По её словам, нет понятия неталантливый или неспособный сотрудник. Проблема возникает, когда человек работает в сфере, которая не соответствует его складу характера.

"Не надо ждать от флегматика, что он будет хорошим менеджером по продажам. Толку будет немного. Возьмём за пример Иа из мультфильма про Винни-Пуха. Ему постоянно общаться с большим количеством людей было бы сложно. И, наоборот, такому, как кролик эта должность бы подошла. Он активный и деятельный. Рассказал бы, какая у него классная морковка, что у него самые лучшие лопаты, отвёл бы на огород. И я, и вы бы купили с удовольствием у него эту морковь", — пояснила на примере популярного мультфильма психолог.

Главное, чтобы при выборе профессии человек не насиловал себя психологически, добавила Светлана Шарко.

"Не надо надевать маску. Каждому типу — своя профессия. Не надо отдавать дань моде и при этом ломать себя. Главное, чтобы в профессии человеку было комфортно", — заключила в интервью Pravda.Ru эксперт.

Подпишитесь на YouTube-канал Pravda.Ru