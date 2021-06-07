Психолог: Россияне начали разводиться из-за самоизоляции

В России за последний год выросло число разводов. Причина — самоизоляция, в которой находились жители страны из-за коронавируса. Об этом в эфире Pravda.Ru рассказал врач-психиатр, психолог Александр Федорович.

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"Дело в том, что люди из-за изоляции стали находиться друг с другом почти круглые сутки. И выяснилось, что многие просто совершенно разные по типу личности с разными ценностями и представлениями о жизни. Кроме того, люди оказались в стесненных условиях. Все вставали и одновременно нужно было сходить в туалет, в ванную комнату. Одновременно шли есть в кухню. Это тоже создавало напряжение, так как раньше у многих в семье был разный график работы и жизни и они не пересекались в ограниченном пространстве", — пояснил психолог.

С желанием разойтись, по словам Александра Федоровича, в большем количестве столкнулись молодые пары. Люди, которые прожили вместе 10-20 лет шли разводиться реже.

"Это также связано с тем, что у людей, которые прожили совместно больше лет, есть вещи, которые их связывают. Это дети, внуки, ипотека опять же. Ну и знают они друг друга дольше, поэтому в изоляции им было комфортней вместе, нежели молодым", — добавил он.

За время пандемии многие перешли на удалённый формат работы. И, как отметил Александр Федорович, вернуться обратно в коллектив, согласно проведённым опросам, изъявили желание 78% респондентов. Порядка 17% хотели бы оставить формат частичной "удалёнки" и только 5% с удовольствием остались бы работать в режиме "хоум-офис".

"Это говорит о том, что человеку жизненно необходимо находиться в социуме. Социальные контакты для нас суперзначимы", — заключил психолог.

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