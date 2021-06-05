В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой — научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Эти и другие темы затронули в видеоэфире собеседники.

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