В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой — научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
Эти и другие темы затронули в видеоэфире собеседники.
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