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Итоги недели: ПМЭФ, "коронакризис", отказ от доллара и отрыв от реальности

Правда ТВ » Необычная неделя

В авторской программе "Необычная неделя" главного редактора Pravda. Ru Инны Новиковой — научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Итоги ПМЭФ 2021: РФ спонсирует армию Украины и американский госдолг / ИТОГИ НЕДЕЛИ
  • Итоги ПМЭФ 2021
  • Осталась ли сегодня в России рынок?
  • "Экономика России неплохо пережила "коронакризис"
  • Россия официально отказалась от доллара
  • Почему Китай не требует от США вернуть долг?
  • Россия спонсирует армию Украины
  • Лукашенко снова за старое
  • Депутаты в России окончательно оторвались от реальности

Эти и другие темы затронули в видеоэфире собеседники.

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Автор: Инна Новикова, Редактор: Елена Тимошкина
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