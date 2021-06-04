Вика Цыганова: "Эту песню хотели себе и Алла Борисовна, и Михаил Круг…"

В гостях у программы "Творческая гостиная Pravda.Ru" супружеская пара — певица, актриса, композитор, модельер, лауреат многих музыкальных премий Виктория Цыганова и поэт, продюсер, актер, художник, скульптор, сценарист Вадим Цыганов.
Её песни поёт вся Россия:
Почему её успех напрямую связан с именем её мужа поэта и художника Вадима Цыганова? Какие отношения у неё были с легендой русского шансона Михаилом Кругом? Зачем в 2010 году она вместе с Вадимом и путешественником Фёдором Конюховым совершила поход на яхте "Святая Виктория" из Индийского в Атлантический океан? Почему Вадим предпочитает дарить Вике вместо цветов стихи? Кто стал инициатором записи дуэта певицы с Ярославом Сумишевским? Об этом и многом другом в эфире авторской программы журналиста Сергея Каргашина.
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