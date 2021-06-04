Похмелкин: законы против автолюбителей принимают коммерсанты

Председатель Общероссийского общественного "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин уверен, что разрабатываемый законопроект, который предусматривает штрафы за превышение средней скорости на протяжённых участках дорог, — детище не столько МВД совместно с минюстом и минтрансом, сколько коммерческих структур. Не государство будет получать деньги за штрафы, а устанавливающие видеокамеры бизнесмены.
По мнению собеседника "Правды.Ру", после того, как часть автомобилистов принялась оспаривать аналогичные штрафы и Верховный суд РФ высказался в защиту последних, теперь решили закрыть этот вопрос в законодательном порядке.
Автолюбителей, на которых уже не распространяется гарантированная Конституцией презумпция невиновности, продолжают прессовать и далее.
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