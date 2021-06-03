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Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?

Правда ТВ

Этот регион в Советском Союзе называли Средней Азией. Сейчас для него используют другое наименование — Центральная Азия. Это середина, центр Азии, долгое время находившийся сначала в составе Российской империи, а затем СССР.

Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?

Как живёт этот регион после распада Советского Союза и исхода из него большого числа русских и русскоязычных граждан? По-разному. Каждое из пяти вновь созданных государств — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан — выбрало свой путь развития. Но в чём-то ситуация в этих странах схожа. И отношение России к происходящим в них процессах также похоже. Его можно определить как политику невмешательства во внутренние дела.

Продолжая тему тактичного поведения России на международной арене, в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает эту модель отношений на примере Туркменистана с председателем правления общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максатом Сапармурадовым.

  • Какой — активной или пассивной — можно назвать российскую внешнюю политику в Центральной Азии?
  • В чём состоит выгода России от существующего дружелюбного формата отношений с властями Туркменистана?
  • Является ли добрососедство с Россией единственным и неизбежным выбором для Туркменистана и насколько Туркменистан подвержен влиянию третьих стран?
  • Как складываются отношения Туркменистана с другими геополитическими игроками — Китаем, Турцией, США?
  • Что может изменить характер отношений между нашими государствами?
  • Как в действительности относятся к России в Туркменистане — на уровне элит и простого народа?

Ответы на эти и другие вопросы — в беседе экспертов.

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Россия в Туркменистане: пассивность или осторожность?
Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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