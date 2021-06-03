Россия и Центральная Азия: к чему приведет политика невмешательства?

Этот регион в Советском Союзе называли Средней Азией. Сейчас для него используют другое наименование — Центральная Азия. Это середина, центр Азии, долгое время находившийся сначала в составе Российской империи, а затем СССР.

Как живёт этот регион после распада Советского Союза и исхода из него большого числа русских и русскоязычных граждан? По-разному. Каждое из пяти вновь созданных государств — Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан — выбрало свой путь развития. Но в чём-то ситуация в этих странах схожа. И отношение России к происходящим в них процессах также похоже. Его можно определить как политику невмешательства во внутренние дела.

Продолжая тему тактичного поведения России на международной арене, в очередном выпуске программы "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает эту модель отношений на примере Туркменистана с председателем правления общества русско-туркменской дружбы "Соотечественник" Максатом Сапармурадовым.

Какой — активной или пассивной — можно назвать российскую внешнюю политику в Центральной Азии?

В чём состоит выгода России от существующего дружелюбного формата отношений с властями Туркменистана?

Является ли добрососедство с Россией единственным и неизбежным выбором для Туркменистана и насколько Туркменистан подвержен влиянию третьих стран?

Как складываются отношения Туркменистана с другими геополитическими игроками — Китаем, Турцией, США?

Что может изменить характер отношений между нашими государствами?

Как в действительности относятся к России в Туркменистане — на уровне элит и простого народа?

Ответы на эти и другие вопросы — в беседе экспертов.

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