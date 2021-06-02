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Эксперт: строительство жилья для малоимущих требует годового бюджета РФ

Правда ТВ » Точка зрения

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев рассказал о первых успехах и проблемах с реализацией жилья для малоимущих граждан.

Строительство социального жилья

Несмотря на востребованность арендного жилья, без цельной программы реализовать её в полной мере не удастся.

Одна из главных причин состоит в том, что для того, чтобы построить 3,8 млрд кв. м жилой площади, потребуется вложить 25 трлн рублей, что превышает годовой бюджет РФ. Помимо финансирования, проблема упирается в окупаемость. Если обычное жильё окупается за пять-шесть лет, то арендное — за 30 лет.

Говоря о том, что в Воронежской области запустили пилотный проект аренды жилья для льготных категорий граждан (воронежцы смогут арендовать жильё по цене, составляющей 20% от рыночной стоимости. Остальные 80% оплатит Фонд ДОМ.РФ и правительство региона), собеседник "Правды.Ру" отметил: "Не во всех регионах достаточно средств для таких целей".

Тем не менее первые шаги уже сделаны. Таким примером может служить платформа Фонд ДОМ.РФ. Михаил Чернышев перечислил ряд мер, которые, в случае их выполнения, помогут реализовать программу по обеспечению граждан арендным жильём.

Среди таких мер:

  • снижение стоимости строительства,
  • целевое выделение земельных участков,
  • снижение процентной ставки,
  • привлекательные предложения для застройщиков и т. п.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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