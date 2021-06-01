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Эксперт: остановится ли рост цен в стране

Правда ТВ » Точка зрения

Темп роста цен на продукты питания в России снизится к концу года. Такой прогноз в эфире "Правды.Ру" сделал аналитик группы компаний "ФИНАМ" Алексей Коренев.

Социальная помощь и рост цен на продукты

"Думаю, уже к концу лета инфляция станет ниже 5%-ной отметки. Это связано с тем, что значительная часть факторов, которые влияли на цены, уже себя исчерпали. А вниз могут пойти цены на сельскохозяйственную продукцию свежего урожая. Картофель, морковь, свёкла в сезон будут дешевле", — отметил Алексей Коренев.

При этом он напомнил, что в 2020 году, который, по его словам, был крайне тяжёлым в том числе для экономики, стоимость сельхозпродукции к осени, наоборот, выросла.

"В этом году, думаю, будет ситуация лучше. Сейчас наблюдается постепенное торможение инфляции. Ещё недавно она была 5,7%, а сейчас 5, 53%", — добавил аналитик.

Снижения на широкий круг товаров аналитик не предвидит.

"Нам придётся свыкнуться с этими ценами. Решением проблемы может стать ввод с России продовольственных карточек. Сейчас этот вопрос широко обсуждается. Может быть, его претворят в жизнь", — заключил он.

Также в эфире "Правды.Ру" Алексей Коренев рассказал, насколько в стране выросло число людей, которые живут за чертой бедности, и почему исчезает так называемый "средний класс".

Ведущая эфира — Анна Папенкова.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Елена Тимошкина
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