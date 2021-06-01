В России боевые роботы готовятся к рывку в космос

В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных также решать и боевые задачи.
Нужно уточнить, что технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе боевого андроида "Маркер".
На этой же базе планируется создать транспортно-заправочную машину и автомобиль охраны. У них будет высокая автономность.
Совсем недавно стало известно, что наши учёные изучают влияние поражающих факторов ядерного удара на технику.
Создано новейшее семейство разведывательно-боевых роботов. Об их уникальных возможностях еще недавно ничего не было известно.
Россия также успешно продвигает роботов на международные рынки. Так, пензенская компания, производящая андроидов, сбывает продукцию в 34 страны.
Тем не менее, России предстоит освоить правильные методы работы, позволяющие нарастить спрос и работать под реальные заказы, как американская группа Boston dinamit. Они не боятся ломать своих роботов.
Об этом в авторской передаче "Контрольный выстрел" рассказывает военный эксперт Александр Артамонов.
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