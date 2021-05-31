Академик Российской академии естественных наук, председатель Российского комитета по шаровым молниям, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета им. Ломоносова Владимир Бычков рассказал в видеоэфире "Правды.Ру" интересные истории о шаровых молниях. Увы, часто заканчивающиеся трагически. Но случались забавные случаи, и ещё шаровые молнии воровали ценности.
Собеседник "Правды.Ру" ответил на множество вопросов, вот только небольшая часть из них:
Как предки славян называли явления шаровых молний. О том, что ежегодно в Северном полушарии происходят 10-20 случаев в год встреч с этим до сих пор не изученным природным явлением. Эксперт озвучил, что с 1986 года шаровые молнии перестали рассматривать в качестве оружия.
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