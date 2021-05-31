Невролог: при панических атаках главное - правильно дышать

Врач-невролог, клиницист Артур Фадеев доступно объяснил, какие атаки называют паническими.

Панические атаки: признаки и практичные советы борьбы с ними

Чем их лечение у женщин, отличается от специфического лечения пациентов мужского пола. Почему нужно обязательно проконсультироваться у двух специалистов — невролога и психиатра.

Почему сегодня актуален вопрос панических атак и кто их испытывает?

Как быть, если вы подозреваете у себя такое состояние?

Что делать в первую очередь?

Какова связь между паническими атаками и фобиями?

Ответы на эти вопросы — в видеоэфире "Правды.Ру".

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