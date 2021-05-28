Известные фильмы глазами психолога: вечный подросток Хоботов

Вас никогда не удивляло, почему в некоторых ситуациях люди ведут себя совершенно неразумно, вопреки здравому смыслу?

Вечный подросток — психологический возраст Хоботова в фильме«Покровские ворота»

Наше поведение во многом определяется психологическим возрастом, который очень редко совпадает с биологическим.

Взрослый и солидный мужчина может повести себя, как бунтующий подросток, а пожилая дама — как капризный ребенок. Вы встречали подобное, а может быть, ведете себя так сами?

Какую основную стратегию поведения выбирают психологические

подростки-бунтари?

подростки-бунтари? Чего боятся подростки? Чего хотят?

Ими легко управлять и манипулировать?

Есть ли другой вид психологических подростков? "Крутой подросток"?

Психологические подростки могут быть отличными работниками?

Как лучше всего взаимодействовать с "психологическими подростками"?

Какие проблемы они могут приносить?

Эти и другие вопросы ведущая программы "Известные фильмы глазами психолога" Маргарита Кичерова обсуждает с психологом Светланой Шарко на примере одного из главных персонажей фильма "Покровские ворота" Льва Евгеньевича Хоботова.

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