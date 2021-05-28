Вас никогда не удивляло, почему в некоторых ситуациях люди ведут себя совершенно неразумно, вопреки здравому смыслу?
Наше поведение во многом определяется психологическим возрастом, который очень редко совпадает с биологическим.
Взрослый и солидный мужчина может повести себя, как бунтующий подросток, а пожилая дама — как капризный ребенок. Вы встречали подобное, а может быть, ведете себя так сами?
Эти и другие вопросы ведущая программы "Известные фильмы глазами психолога" Маргарита Кичерова обсуждает с психологом Светланой Шарко на примере одного из главных персонажей фильма "Покровские ворота" Льва Евгеньевича Хоботова.
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Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".