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Известные фильмы глазами психолога: вечный подросток Хоботов

Правда ТВ

Вас никогда не удивляло, почему в некоторых ситуациях люди ведут себя совершенно неразумно, вопреки здравому смыслу?

Вечный подросток — психологический возраст Хоботова в фильме«Покровские ворота»

Наше поведение во многом определяется психологическим возрастом, который очень редко совпадает с биологическим.

Взрослый и солидный мужчина может повести себя, как бунтующий подросток, а пожилая дама — как капризный ребенок. Вы встречали подобное, а может быть, ведете себя так сами?

  • Какую основную стратегию поведения выбирают психологические
    подростки-бунтари?
  • Чего боятся подростки? Чего хотят?
  • Ими легко управлять и манипулировать?
  • Есть ли другой вид психологических подростков? "Крутой подросток"?
  • Психологические подростки могут быть отличными работниками?
  • Как лучше всего взаимодействовать с "психологическими подростками"?
  • Какие проблемы они могут приносить?

Эти и другие вопросы ведущая программы "Известные фильмы глазами психолога" Маргарита Кичерова обсуждает с психологом Светланой Шарко на примере одного из главных персонажей фильма "Покровские ворота" Льва Евгеньевича Хоботова.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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