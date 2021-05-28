К 800-летию Александра Невского: святой герой глазами историка

13 мая 2021 года в нашей стране отметили 800-летие со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. В Москве с 25 по 27 мая прошла Международная научная конференция "Александр Невский: личность, эпоха, историческая память".

Александр Невский: Юбилейный год

Свою точку зрения на личность и деяния одного из самых чтимых исторических персонажей высказала доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская.

Наша собеседница осветила целый ряд дискуссионных вопросов, среди них:

Александр Невский и антиордынские акции в период его княжения;

взаимоотношения Александра Ярославича с братьями Андреем Ярославичем и Ярославом Ярославичем;

Неврюева рать — карательная экспедиция, бегство братьев;

перепись в Новгороде и позиция Александра Ярославича;

роль Александра Невского в антиордынском восстании 1362 года;

Житие Александра Невского; образ князя в Житии в отличие от летописей; автор Жития;

Невская битва и Ледовое побоище — вымыслы и правда.

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