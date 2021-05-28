13 мая 2021 года в нашей стране отметили 800-летие со дня рождения Святого благоверного великого князя Александра Ярославича Невского. В Москве с 25 по 27 мая прошла Международная научная конференция "Александр Невский: личность, эпоха, историческая память".
Свою точку зрения на личность и деяния одного из самых чтимых исторических персонажей высказала доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Конявская.
Наша собеседница осветила целый ряд дискуссионных вопросов, среди них:
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