Александр Охрименко: что волнует простых украинцев

Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко озвучил то, что больше всего волнует широкие массы Незалежной.

Махровая нищета: Что стало с Украиной в 2021? / Александр Охрименко

Вы удивитесь, но это не политика: два года президентства Зеленского, встреча глав России и Украины и т. д.

Простой народ беспокоит чудовищный рост цен, галопирующая инфляция, однако все реальные проблемы, словно в болотной жиже, увязли в политических амбициях.

Ещё одна больная тема, хорошо понятная и россиянам, увеличение тарифов ЖКХ. Официальная позиция Киева — "мы газ у России не покупаем". На бумаге, юридически, украинцы пользуются голубым топливом от других своих соседей, которые не имеют это природное сырьё. На деле они получают российский газ — и все это прекрасно понимают.

Вот только не все осознают, что купленный напрямую российский газ обошёлся бы украинцам на 10 процентов дешевле.

Такова цена игрищ политиканов. Паны дерутся, а у хлопов чубы трещат.

Собеседник "Правды.Ру" напрямую из Киева выдал ещё некоторые детали, о которых далеко не все имеют представление.

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