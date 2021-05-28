Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко озвучил то, что больше всего волнует широкие массы Незалежной.
Вы удивитесь, но это не политика: два года президентства Зеленского, встреча глав России и Украины и т. д.
Простой народ беспокоит чудовищный рост цен, галопирующая инфляция, однако все реальные проблемы, словно в болотной жиже, увязли в политических амбициях.
Ещё одна больная тема, хорошо понятная и россиянам, увеличение тарифов ЖКХ. Официальная позиция Киева — "мы газ у России не покупаем". На бумаге, юридически, украинцы пользуются голубым топливом от других своих соседей, которые не имеют это природное сырьё. На деле они получают российский газ — и все это прекрасно понимают.
Вот только не все осознают, что купленный напрямую российский газ обошёлся бы украинцам на 10 процентов дешевле.
Такова цена игрищ политиканов. Паны дерутся, а у хлопов чубы трещат.
Собеседник "Правды.Ру" напрямую из Киева выдал ещё некоторые детали, о которых далеко не все имеют представление.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".