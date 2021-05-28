Александр Добронравов: "Любовь к России я выразил через песни"

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" — певец, композитор, лауреат музыкальных премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", автор хита "Как упоительны в России вечера" Александр Добронравов.
Его песни в репертуаре многих российских звёзд:
и других.
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.
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