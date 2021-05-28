Александр Добронравов: "Любовь к России я выразил через песни"

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" — певец, композитор, лауреат музыкальных премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Шансон года", автор хита "Как упоительны в России вечера" Александр Добронравов.

Александр Добронравов раскрывает все тайны шоу "Три Аккорда"

Его песни в репертуаре многих российских звёзд:

Филиппа Киркорова,

Григория Лепса,

Александра Буйнова,

Владимира Преснякова,

группы "Лесоповал"

и других.

Кем он всё-таки ощущает себя — певцом или композитором?

Каким ветром его занесло на БАМ в 1983 году?

Что дала ему работа в ансамбле "Весёлые ребята"?

Какие отношения связывали его с Михаилом Таничем?

Почему он согласился участвовать в телевизионном шоу "Три аккорда"?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.

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