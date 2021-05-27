Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана

Метеозависимость людей от погоды — явление недоказанное. Об этом в эфире "Правды.Ру" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Лето уже на пороге. Чего ждать от природы местным жителям и где можно погреться на солнце туристам?

"Нет доказательной научной базы. чтобы утверждать, что резкие изменения погоды влияют на состояние человека", — отметил он.

При этом метеоролог добавил, что резкое похолодание, дождь и так далее приводят к простуде и это доказано.

"Были проведены исследования в разных странах — США, Канаде, Японии. Там изолировали людей с разными болезнями — неврологическими, кардиологическими, болезнями костной системы. Их изолировали, и информации никакой они не получали. И оказалось, что костные боли, головные боли встречаются независимо от погоды", — пояснил он.

При этом если человек слышит, что происходят изменения не только погоды, но и магнитных полей, то сразу начинает сопоставлять одно с другим, заключил Вильфанд.

Также метеоролог в эфире "Правды.Ру"дал прогноз погоды на предстоящее лето в России и рассказал, стоит ли нам ждать неожиданностей от природы.

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