EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией
В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Пелагея отсудила у экс-супруга всю недвижимость
Поляки предложили Дуде высказать всё в лицо Путину
"Инмарко" может приостановить производство мороженого для России
Полтора миллиона жителей Подмосковья пользуются библиотеками
Коллега Протасевича по NEXTA призвал к полной блокаде Белоруссии
Норвежцы дали США эксклюзивное право размещать военных на своих базах

Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана

Правда ТВ

Метеозависимость людей от погоды — явление недоказанное. Об этом в эфире "Правды.Ру" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Лето уже на пороге. Чего ждать от природы местным жителям и где можно погреться на солнце туристам?

"Нет доказательной научной базы. чтобы утверждать, что резкие изменения погоды влияют на состояние человека", — отметил он.

При этом метеоролог добавил, что резкое похолодание, дождь и так далее приводят к простуде и это доказано.

"Были проведены исследования в разных странах — США, Канаде, Японии. Там изолировали людей с разными болезнями — неврологическими, кардиологическими, болезнями костной системы. Их изолировали, и информации никакой они не получали. И оказалось, что костные боли, головные боли встречаются независимо от погоды", — пояснил он.

При этом если человек слышит, что происходят изменения не только погоды, но и магнитных полей, то сразу начинает сопоставлять одно с другим, заключил Вильфанд.

Также метеоролог в эфире "Правды.Ру"дал прогноз погоды на предстоящее лето в России и рассказал, стоит ли нам ждать неожиданностей от природы.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анна Папенкова, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Мобильные храмы: как священники помогают людям
Стивен Сигал вступит в "Справедливую Россию". Но в Госдуму не попадет
Принц Гарри обманул Елизавету II ради съёмок сериала о Диане
"Президент Света" объявила международную акцию солидарности с Белоруссией
Роман Вильфанд: метеозависимость не доказана
Нажмут на газ: Европа вводит санкции против Белоруссии — и против России
В России разработали новый метод получения радионуклида для диагностики рака
Переработка - путь к могиле, который каждый выбирает сам
Внешняя политика России: вежливость или слабость?
Партии Зеленского и Медведчука лидируют в опросах на Украине
Популярное
Здоровье и профилактика
Шум в голове может оказаться симптомом опухоли

Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?

Шум в голове может оказаться симптомом опухоли
Как замаскировать "простуду"
Дерматология
Как замаскировать "простуду"
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров МС-21: наш ответ Минторгу США Усам Оздемиров
Происшествия
СМИ: Ефремова отправили под домашний арест в Москву
Политика. Новости и аналитика
Переименование и "ни одной шпротины": в ГД придумали, как ответить Латвии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Новости Белоруссии
Лукашенко намекнул на ответственность Украины за сбитый "Боинг"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников