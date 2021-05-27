Метеозависимость людей от погоды — явление недоказанное. Об этом в эфире "Правды.Ру" сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Нет доказательной научной базы. чтобы утверждать, что резкие изменения погоды влияют на состояние человека", — отметил он.
При этом метеоролог добавил, что резкое похолодание, дождь и так далее приводят к простуде и это доказано.
"Были проведены исследования в разных странах — США, Канаде, Японии. Там изолировали людей с разными болезнями — неврологическими, кардиологическими, болезнями костной системы. Их изолировали, и информации никакой они не получали. И оказалось, что костные боли, головные боли встречаются независимо от погоды", — пояснил он.
При этом если человек слышит, что происходят изменения не только погоды, но и магнитных полей, то сразу начинает сопоставлять одно с другим, заключил Вильфанд.
Также метеоролог в эфире "Правды.Ру"дал прогноз погоды на предстоящее лето в России и рассказал, стоит ли нам ждать неожиданностей от природы.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?