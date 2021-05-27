Внешняя политика России: вежливость или слабость?

Тактичное поведение России на международной арене порой выглядит как нерешительность.
И хоть министр иностранных дел Сергей Лавров и призывает периодически Запад не путать вежливые манеры России со слабостью, многие международные акторы тем не менее считают их признаком, как минимум, неуверенности России в собственных силах.
В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает эти вопросы с политконсультантом Игорем Димитриевым.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?