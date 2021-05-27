Внешняя политика России: вежливость или слабость?

Тактичное поведение России на международной арене порой выглядит как нерешительность.

Россия: к лицу ли вежливость великой державе?

И хоть министр иностранных дел Сергей Лавров и призывает периодически Запад не путать вежливые манеры России со слабостью, многие международные акторы тем не менее считают их признаком, как минимум, неуверенности России в собственных силах.

К лицу ли такая вежливость, напоминающая скромность, великой державе?

Насколько внешняя политика России соответствует реальному положению нашей страны на международной арене?

Какие признаки великой державы у России присутствуют и чего недостает для более уверенной защиты собственных интересов?

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсуждает эти вопросы с политконсультантом Игорем Димитриевым.

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