Правительство России предложило привлекать заключённых к труду из-за нехватки мигрантов, поток которых снизился вследствие пандемии и общего экономического кризиса.
Также Владимир Путин сказал на встрече с президентом Таджикистана, что России "не хватает рабочих рук".
Почему наши власти любят трудовых мигрантов? На этот вопрос главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой отвечает директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".