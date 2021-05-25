Эндокринолог о пользе и вреде чая, кофе и других напитков

Не только отдельные индивиды, но и целые народы делятся на тех, кто предпочитает пить чай или кофе. Отчасти это можно объяснить с исторической точки зрения, но доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова обращает внимание на пользу и вред каждого из фитопрепаратов.

Чай против кофе: кому что лучше пить

В давнем "противостоянии" двух популярнейших напитков нет и не может быть победителя.

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