Эндокринолог о пользе и вреде чая, кофе и других напитков

Не только отдельные индивиды, но и целые народы делятся на тех, кто предпочитает пить чай или кофе. Отчасти это можно объяснить с исторической точки зрения, но доктор медицинских наук, врач высшей категории, эндокринолог, диетолог Анна Гончарова обращает внимание на пользу и вред каждого из фитопрепаратов.
В давнем "противостоянии" двух популярнейших напитков нет и не может быть победителя.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".