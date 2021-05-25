Ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина рассказала в видеоэфире "Правды.Ру" о бешенстве, коронавирусной инфекции, стаях одичалых собак и нападении животных на людей. Что нужно делать в экстремальных случаях?
В зарубежных СМИ появилось сообщение, что новый коронавирус, возможно, может заразить людей от собак. Результаты исследования, опубликованные в журнале Clinical Infectious Diseases, однозначно не могут подтвердить инфицирование ребенка от собаки. Диагностика пока бессильна. Эту информацию наша собеседница прокомментировала ироничной улыбкой со словами, что не всему нужно верить.
Наталья Базаркина объяснила, почему в России — по сравнению с советской эпохой — увеличилось количество бешеных животных и энцефалитных клещей.
В СССР на это выделили деньги из бюджета, а теперь пустили на самотек.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".