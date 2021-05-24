Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"

Татарстан — это один из немногих регионов в России, экономика которого относительно легко пережила пандемию коронавируса. В чем секрет?

Они смогли? Как Татарстан в пандемию бизнес спасал

На этот и другие вопросы отвечает Артур Николаев, первый заместитель председателя правления торгово-промышленной палаты Республики Татарстан.

Эфир ведут главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и президент РОО "Интернациональный Союз Женщин", руководитель Международного проекта "Руками женщины” Альфия Амирова.

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