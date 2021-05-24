EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового смертоносного вируса
Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Мэр Риги заменил флаг Белоруссии на бело-красно-белый во время ЧМ по хоккею
Дзюба рассказал, как его "кинули" с переездом в Европу
Евгений Пригожин предложил Лукашенко принять новый закон
Власти хотят подрегулировать расходы россиян на ЖКХ
Женщина и ребёнок умерли после обеда в кафе Дербента

Адвокат призвал автолюбителей отстаивать свои права

Правда ТВ » Точка зрения

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский рассуждает на тему репрессивного законодательства по отношению к автолюбителям и предлагает всем миром отстаивать свои законные права.

Кому выгодно автоматические списания штрафа за ПДД?

Кстати, в сентябре пройдут выборы в Госдуму, и стоит выбирать только тех, кто будет этому способствовать.

Кому выгодно автоматическом списывании штрафа за ПДД?

Намерение минюста автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъёмки, как отметил наш собеседник, не соответствует 19-й статье Конституции РФ, которая гласит: "Все равны перед законом и судом".

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового смертоносного вируса
Почему Татарстан относительно легко пережил "ковид"
Адвокат призвал автолюбителей отстаивать свои права
Как правильно выбрать место отдыха для ребенка
Лицо гниёт изнутри: Что такое "чёрная плесень", которая приходит после "ковида"
Насколько универсальна музыка?
Садовод Ольга Воронова: можно выращивать томаты без фитофторы
Руй Витория официально возглавил "Спартак"
В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду
В Минске задержали самолёт Lufthansa из-за сообщения о теракте
Популярное
Профилактика
Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения

Ухаживать за ушами не так просто, как кажется.

Боль в ушах: причины возникновения и способы устранения
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Полезно знать
Мельница мифов: чем опасен 25-й кадр?
Российский шоу-бизнес
"Позор!": Панин роется в мусорных баках в Испании в поисках выпивки
Здоровье
Какие психические заболевания передаются по наследству
Василий Амирджанов В выборе отдыха за рубежом обвинили пропаганду Василий Амирджанов Любовь Степушова ЕС не поддержит Чехию в высылке российских дипломатов Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 24 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев
Шоу-бизнес
На Украине требуют от оргкомитета Евровидения поменять правила. Из-за России
Полезно знать
Человек похож на свиней, крыс и синиц
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Мир. Новости мира
Самолёт с критиком Лукашенко посадили в Минске: что будет дальше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников