Адвокат призвал автолюбителей отстаивать свои права

Почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский рассуждает на тему репрессивного законодательства по отношению к автолюбителям и предлагает всем миром отстаивать свои законные права.

Кому выгодно автоматические списания штрафа за ПДД?

Кстати, в сентябре пройдут выборы в Госдуму, и стоит выбирать только тех, кто будет этому способствовать.

Кому выгодно автоматическом списывании штрафа за ПДД?

Намерение минюста автоматически списывать с банковских счетов водителей штрафы, зафиксированные приборами фото- и видеосъёмки, как отметил наш собеседник, не соответствует 19-й статье Конституции РФ, которая гласит: "Все равны перед законом и судом".

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