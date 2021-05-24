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Как правильно выбрать место отдыха для ребенка

Правда ТВ » Точка зрения

Как правильно выбрать летний отдых для своего ребенка, чтобы не просто сбыть путающееся под ногами чадо? На эти и другие вопросы "Правде.Ру" ответил заслуженный работник культуры РФ, почетный работник сферы молодежной политики РФ — руководитель разновозрастного отряда "Надежда" города Москвы, кандидат педагогических наук Ефим Штейнберг.

Детские летние лагеря и ковидная практика

Летний отдых в 2021 году — особенный. Детские летние лагеря в прошлом году пострадали от пандемии. Ребята оказались предоставлены самим себе и полностью бесконтрольными.

"Все детские лагеря Подмосковья этим летом будут, без сомнения, полными, — уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Однако из-за "ковида" действуют ограничения по количеству — 75%.

На примере своего отряда "Надежда" Ефим Борисович рассказал, как обстоят дела со спортом, с трудовым и патриотическим воспитанием. На подобную практику следует ориентироваться, поскольку она приводит к наилучшим результатам.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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