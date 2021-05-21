Разрядит ли встреча Путина и Байдена мировую обстановку

В авторской программе главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой "Необычная неделя" — Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ.
Ситуация в мире обостряется. За последнее время количество военных и дипломатических конфликтов стало больше. Атмосфера напряжена. В связи с этим отдельное внимание мировых СМИ будет приковано к встрече Джо Байдена и Владимира Путина как представителей стран, которые могут повлиять на мировую повестку и разрядить ситуацию. Что ждать от этой встречи?
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Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.