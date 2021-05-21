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Почему женщины хотят быть Ларой Крофт

Правда ТВ

Есть женщины-кошки, женщины-матери, женщины-дети, женщины-звезды, которые даже мусор выносят с макияжем. А есть амазонки. Сильные, смелые, дикие, способные завоевать мир.

Лара Крофт — мужской панцирь на женском теле

В чём их сила и слабость, успех и внутренняя драма, рассказывает психолог Светлана Шарко.

  • Что является ключевым в характере Лары Крофт?
  • Боится ли она чувств и отношений и почему?
  • Как она относится к мужчинам в своей жизни?
  • Как становятся амазонками?
  • Какими кажутся амазонки в реальности, какой вид деятельности предпочитают?

На эти и многие другие вопросы ведущей эфира Маргариты Кичеровой отвечает психолог и раскрывает особенности этого типажа женской психологии.

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Автор: Маргарита Кичерова, Редактор: Елена Тимошкина
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