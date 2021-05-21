Почему женщины хотят быть Ларой Крофт

Есть женщины-кошки, женщины-матери, женщины-дети, женщины-звезды, которые даже мусор выносят с макияжем. А есть амазонки. Сильные, смелые, дикие, способные завоевать мир.

Лара Крофт — мужской панцирь на женском теле

В чём их сила и слабость, успех и внутренняя драма, рассказывает психолог Светлана Шарко.

Что является ключевым в характере Лары Крофт?

Боится ли она чувств и отношений и почему?

Как она относится к мужчинам в своей жизни?

Как становятся амазонками?

Какими кажутся амазонки в реальности, какой вид деятельности предпочитают?

На эти и многие другие вопросы ведущей эфира Маргариты Кичеровой отвечает психолог и раскрывает особенности этого типажа женской психологии.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"