Почему женщины хотят быть Ларой Крофт

Есть женщины-кошки, женщины-матери, женщины-дети, женщины-звезды, которые даже мусор выносят с макияжем. А есть амазонки. Сильные, смелые, дикие, способные завоевать мир.
В чём их сила и слабость, успех и внутренняя драма, рассказывает психолог Светлана Шарко.
На эти и многие другие вопросы ведущей эфира Маргариты Кичеровой отвечает психолог и раскрывает особенности этого типажа женской психологии.
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) - обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца.