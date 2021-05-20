Геополитическая кухня: придут ли Россия и США к согласию

Состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Теперь ждём саммит первых лиц — Владимира Путина и Джо Байдена.
Главный вопрос года в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудит с работающим в США российским журналистом Рустемом Сафроновым.
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Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.