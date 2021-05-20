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Геополитическая кухня: придут ли Россия и США к согласию

Правда ТВ

Состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Теперь ждём саммит первых лиц — Владимира Путина и Джо Байдена.

Когда США и Россия поделят мир заново?
  • Могут ли результатами такой встречи стать какие-то принципиальные договорённости или новый саммит повторит судьбу встречи Путина и Трампа в Хельсинки?
  • Кому больше нужен диалог — Москве или Вашингтону?
  • Что, помимо глобальной стабильности, в равной степени интересует Россию и США и может стать предметом переговоров?

Главный вопрос года в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог Игорь Шатров обсудит с работающим в США российским журналистом Рустемом Сафроновым.

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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