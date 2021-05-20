EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут запретить пластиковую посуду и пищевые контейнеры
Русские не вошли в число коренных народов Украины
Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины
В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану
Комбинат питания накормил школьников гнилыми яблоками
Гинцбург рассказал о скорых испытаниях "Спутника V" на детях
Кооператив "Бест Вей" приобрел для пайщиков более 1800 объектов недвижимости
Немецкий политик считает, что Третья мировая война будет виртуальной
Нетаньяху обвинил Иран в обстрелах Израиля

Юрист: как бороться с переработкой

Правда ТВ » Точка зрения

По словам члена ассоциации "Юристы за трудовые права", заместителя главного редактора ЭСМИ ЗакОния, судебного юриста, специалиста по трудовым спорам Ксении Печеник, до 80% россиян не жалуются на переработку из боязни потерять работу.

ВОЗ: длинные рабочие дни приводят к ранней смерти

Доказать в суде, что тебе не заплатили за сверхурочную работу или работу в выходные и праздничные дни, очень проблематично. Но есть выход…

Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на результаты международного исследования заявила, что в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и других сердечных заболеваний, связанных со слишком продолжительным рабочим днём. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

Трудовой день в течение 55 и более часов в неделю увеличивает риск возникновения инсульта (на 35%) и ишемической болезни сердца (на 17%) по сравнению с 35-40-часовой рабочей неделей.

Собеседница "Правды.Ру", юрист с 18-летним стажем, поделилась наблюдениями из собственной практики. При том, что в Трудовом кодексе РФ хорошо всё прописано, реальная жизнь отличается очень сильно от желаемого. 

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
Последние материалы
Юрист: как бороться с переработкой
В России могут запретить пластиковую посуду и пищевые контейнеры
Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена: конец эпохи США
Мария Мамиконян: страшные механизмы запускаются через массовую культуру
Русские не вошли в число коренных народов Украины
Агутин признался, что увёл Варум у другого мужчины
В Ереване начались акции протеста после заявления Пашиняна по Азербайджану
Комбинат питания накормил школьников гнилыми яблоками
Мосгордума закрылась на четыре месяца
Почему экономика России устойчивее, чем в других странах
Популярное
Профилактика
Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой

Острый панкреатит сегодня уверенно отвоёвывает все новые и новые позиции, и уже вышел на третье место среди хирургических заболеваний после аппендицита и холецистита.

Воспалённая поджелудочная железа любит голод, холод и покой
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: у слонов нет кладбищ
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Политика. Новости и аналитика
Извинитесь за Хиросиму? "Господин Блинкен" написал о Крыме и получил ответ
Игорь Буккер Адольф Эффенди: как фюрер относился к исламу Игорь Буккер Любовь Степушова Полицейские Франции взбунтовались: не хотим вставать на колено за ВLM Любовь Степушова Василий Амирджанов Манижа в финале "Евровидения". Милонов негодует Василий Амирджанов
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Кремль
Песков успокоил россиян: никого принудительно вакцинировать Кремль не планирует
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Советы
Неожиданные удобрения и подкормки для огорода
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников