Юрист: как бороться с переработкой

По словам члена ассоциации "Юристы за трудовые права", заместителя главного редактора ЭСМИ ЗакОния, судебного юриста, специалиста по трудовым спорам Ксении Печеник, до 80% россиян не жалуются на переработку из боязни потерять работу.

ВОЗ: длинные рабочие дни приводят к ранней смерти

Доказать в суде, что тебе не заплатили за сверхурочную работу или работу в выходные и праздничные дни, очень проблематично. Но есть выход…

Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на результаты международного исследования заявила, что в 2016 году 745 тысяч человек умерли от инсульта и других сердечных заболеваний, связанных со слишком продолжительным рабочим днём. Это почти на 30% больше, чем в 2000 году.

Трудовой день в течение 55 и более часов в неделю увеличивает риск возникновения инсульта (на 35%) и ишемической болезни сердца (на 17%) по сравнению с 35-40-часовой рабочей неделей.

Собеседница "Правды.Ру", юрист с 18-летним стажем, поделилась наблюдениями из собственной практики. При том, что в Трудовом кодексе РФ хорошо всё прописано, реальная жизнь отличается очень сильно от желаемого.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"