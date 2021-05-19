Эрве Жювен: Франция поддержит США, но она - с Россией

В гостях у "Правды.Ру" побывал Эрве Жювен, французский политик, писатель и депутат Европарламента, входящий в состав сразу нескольких комиссий — по международным отношениям, по обороне, по безопасности территории и по целому ряду других вопросов.
В эксклюзивном интервью для "Правды.Ру" он осветил существующие разногласия между Вашингтоном и Парижем.
"Хочу сразу предупредить, — заявил депутат. — Что если мы вернёмся в эпоху Кубинского кризиса, то Франция поддержит США как надёжный союзник".
Однако депутат считает предательством национальных интересов включение Франции обратно в военный блок НАТО, который его страна покинула ещё в эпоху Шарля де Голля.
Он считает, что истинная подоплёка противостояния Вашингтона и Москвы — это нежелание Америки мириться с появлением строящегося евразийского блока, само существование которого входит в неразрешимое противоречие со стареющим западным блоком.
Жювен — за грамотное решение проблемы ДНР/ЛНР и категорически против нацистской хунты, засевшей в Киеве.
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