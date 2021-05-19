Историк назвал причины бед в гуманитарных науках

По мнению заместителя директора ИРИ РАН по научной работе, доктора исторических наук Сергея Журавлева, развитию гуманитарных наук в нашей стране мешает излишняя бюрократизация и хорошо бы было отчасти вернуть наработки советской школы педагогики.

Российская наука на грани фола

Впрочем, некоторые подвижки, например, в области изучения и преподавания истории есть: некоторое время назад были разработаны историко-культурные стандарты.

Обозначив проблему комплексно, собеседник "Правды.Ру" назвал три основные причины, которые по-настоящему мешают воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и исторической памяти.

Недостаточная подготовка педагогических кадров. Низкий престиж учителей и педагогов. Низкая заработная плата учителей (особенно в регионах).

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"