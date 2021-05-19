Эксперт Института астрономии РАН: что грозит атмосфере Земли

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шематович разносит в пух и прах мифы о так называемом "истончении" атмосферы Земли.

Атмосфера Земли истончается - дальше что?

Почему парниковые газы способны навредить озоновому слою нашей планеты?

К чему может привести уменьшение толщины одного из слоев земной атмосферы стратосферы?

Какие причины способствуют сжатию этого слоя?

По словам собеседника "Правды.Ру", учёным ясна картина озонового слоя, но остаётся множество других вопросов, касающихся его формирования.

В настоящее время основные опасности исходят от землян, хотя не исключены и некоторые "сюрпризы" со стороны космического пространства.

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