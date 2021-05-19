Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шематович разносит в пух и прах мифы о так называемом "истончении" атмосферы Земли.
По словам собеседника "Правды.Ру", учёным ясна картина озонового слоя, но остаётся множество других вопросов, касающихся его формирования.
В настоящее время основные опасности исходят от землян, хотя не исключены и некоторые "сюрпризы" со стороны космического пространства.
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