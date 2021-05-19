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Эксперт Института астрономии РАН: что грозит атмосфере Земли

Правда ТВ » Точка зрения

Заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Валерий Шематович разносит в пух и прах мифы о так называемом "истончении" атмосферы Земли.

Атмосфера Земли истончается - дальше что?
  • Почему парниковые газы способны навредить озоновому слою нашей планеты?
  • К чему может привести уменьшение толщины одного из слоев земной атмосферы стратосферы?
  • Какие причины способствуют сжатию этого слоя?

По словам собеседника "Правды.Ру", учёным ясна картина озонового слоя, но остаётся множество других вопросов, касающихся его формирования.

В настоящее время основные опасности исходят от землян, хотя не исключены и некоторые "сюрпризы" со стороны космического пространства.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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